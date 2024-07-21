قرار جمهورى بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى

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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا رقم 291 لسنة 2024 بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

وتقرر إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لمدة أربع سنوات اعتبارا من 14 /7/ 2024، برئاسة جمال عوض محمود محمد وعضوية كل من :

سامي عبد الهادي محمد - نائب للرئيس

محمد سعودي قطب السيد - نائب للرئيس

رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة.

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.

رئيس قطاع بوزارة المالية يختاره وزير المالية.

رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أو من يفوضه.

رئيس اتحاد الغرف التجارية، أو من يفوضه.

رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أو من يفوضه.

ممثلين اثنين عن أصحاب المعاشات يختارهما مجلس الإدارة.

ثلاثة من الخبراء المستقلين في مجالات عمل الهيئة يختارهم مجلس الإدارة.

نشر القرار في الجريدة الرسمية.