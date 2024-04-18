اليوم السابع
Ads
الخميس، 18 أبريل 2024 09:59 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

‫وزارة الزراعة تطلق 10 منافذ متحركة لبيع كرتونة بيض المائدة بـ140 جنيها

الخميس، 18 أبريل 2024 09:23 ص
‫وزارة الزراعة تطلق 10 منافذ متحركة لبيع كرتونة بيض المائدة بـ140 جنيها منافذ متنقلة لبيع بيض المائدة
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن سعيد صالح مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه سيتم اطلاق 10 منافذ متنقلة لبيع بيض المائدة بسعر 140 جنيها للكرتونة، فى الميادين بالقاهرة الكبرى وذلك في إطار مساهمة الوزارة ضمن خطة الحد من الغلاء وخفض الأسعار.

أضاف صالح أن تلك المنافذ تجوب المناطق الشعبية والنائية، فضلا عن الميادين العامة واماكن تجمع المواطنين، للتيسير عليهم، لافتا الى انه تم أيضا ضخ كميات من بيض المائدة بنفس الاسعار، بمنافذ وزارة الزراعة فضلا عن معرض خير مزارعنا لأهالينا بموقع الزراعات المحمية بالدقي.

الجدير بالذكر انه تم إطلاق 3 قوافل لمنافذ متنقلة الاسبوعين الماضيين قوامها 10 سيارات محملة بكميات من بيض المائدة للطرح للمواطنين بسعر 140 جنيها للكرتونة الواحدة، وذلك للمساهمة في خفض العب عن كاهل المواطنين.

 







وزارة الزراعة

بيض المائدة

البيض

منافذ وزارة الزراعة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة