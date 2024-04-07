وزارة الزراعة تطرح بيض المائدة للبيع بسعر 140 جنيها للكرتونة

كتبت أسماء نصار

أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، 10 منافذ متنقلة لبيع بيض المائدة بسعر 140 جنيها للكرتونة، وذلك في إطار مساهمة الوزارة ضمن خطة الحد من الغلاء وخفض الأسعار، وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وقال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إنه تم إطلاق قافلة منافذ متنقلة قوامها 10 سيارات محملة بكميات من بيض المائدة للطرح للمواطنين بسعر 140 جنيها للكرتونة الواحدة، وذلك للمساهمة في خفض العب عن كاهل المواطنين.

وأشار سيلمان الى انه تم توجيه تلك المنافذ للتجوب المناطق الشعبية والنائية، فضلا عن الميادين العامة وأماكن تجمع المواطنين، للتيسير عليهم، لافتا إلى أنه تم أيضا ضخ كميات من بيض المائدة بنفس الأسعار، بمنافذ وزارة الزراعة فضلا عن معرض خير مزارعنا لأهالينا بموقع الزراعات المحمية بالدقي.

وفي سياق متصل أكد سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة ومنسق المنافذ على استمرار توافد المواطنين على معرض خير مزارعنا لأهالينا، الذي تنظمه الوزارة تحت شعار في حب مصر نلتقي، بموقع الزراعات المحمية بالدقي، مؤكدا إلى اشادة المواطنين بقرار وزير الزراعة لاستمرار المعرض إلى ما بعد عيد الفطر المبارك، حيث يتم ضخ المزيد من السلع والمنتجات الغذائية للبيع بأسعار مخفضة، لرفع العبء عن كاهلهم، حيث تشمل تلك السلع اللحوم والدواجن والألبان ومنتجاتها وبيض المائدة، والبقوليات، والاسماك، والخضر والفاكهة.