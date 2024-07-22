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هيئة الدواء توضح معلومات مهمة عن أشعة الرنين المغناطيسى.. تفاصيل

الإثنين، 22 يوليو 2024 01:49 م
هيئة الدواء توضح معلومات مهمة عن أشعة الرنين المغناطيسى.. تفاصيل الرنين المغناطيسى
كتب ـ وليد عبد السلام

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قالت هيئة الدواء المصرية، إنه تعطي أشعة الرنين المغناطيسي صوراً تشريحية دون التعرض للإشعاع توضح كل الزوايا والمستويات للجسم؛ مما يساعد الأطباء على تشخيص حالات متنوعة بسرعة ودقة. ​

وتابعت: الرنين المغناطيسي  هو فحص غير مؤلم وآمن لأنه لا يستخدم الإشعاع.​

واستكملت: يوجد تصميمان من جهاز الرنين المغناطيسي: الجهاز المفتوح والجهاز المغلق ويُستخدم كل منهما حسب الحالة.​

وتابعت: بعض فحوصات الرنين المغناطيسى تتطلب حقن صبغة، لا تحتوى على مادة الأيودين، فى الوريد.​

وأشارت إلي بعض الأسباب الشائعة لحقن الصبغة والتى تتضمن:​

-تقييم حالة عودة الانزلاق الغضروفى بعد الجراحة.​

-تقييم حالات الالتهابات.​

-تقييم حالات أورام العمود الفقرى. ​

 







هيئة الدواء

الرنين المغنطيسى

اشعة الرنين المغنطيسى



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