هيئة الدواء توضح معلومات مهمة عن أشعة الرنين المغناطيسى.. تفاصيل

كتب ـ وليد عبد السلام

قالت هيئة الدواء المصرية، إنه تعطي أشعة الرنين المغناطيسي صوراً تشريحية دون التعرض للإشعاع توضح كل الزوايا والمستويات للجسم؛ مما يساعد الأطباء على تشخيص حالات متنوعة بسرعة ودقة. ​

وتابعت: الرنين المغناطيسي هو فحص غير مؤلم وآمن لأنه لا يستخدم الإشعاع.​

واستكملت: يوجد تصميمان من جهاز الرنين المغناطيسي: الجهاز المفتوح والجهاز المغلق ويُستخدم كل منهما حسب الحالة.​

وتابعت: بعض فحوصات الرنين المغناطيسى تتطلب حقن صبغة، لا تحتوى على مادة الأيودين، فى الوريد.​

وأشارت إلي بعض الأسباب الشائعة لحقن الصبغة والتى تتضمن:​

-تقييم حالة عودة الانزلاق الغضروفى بعد الجراحة.​

-تقييم حالات الالتهابات.​

-تقييم حالات أورام العمود الفقرى. ​