وحدة "الرنين" بمستشفى سوهاج الجامعي الجديد تستقبل 222 حالة منذ تدشينها

سوهاج - محمود مقبول

شهدت وحدة الرنين المغناطيسى بالمستشفى الجامعي الجديد بسوهاج، تزايدا مستمرا للحصول على طلب الخدمة، واستقبلت 222 حالة قامت بعمل أشعة رنين مغناطيسي بمختلف التخصصات، منذ تدشين الخدمة في بداية النصف الأول من العام الجاري 2022 صرح بذلك مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج.

وأوضح "عبد الخالق"، أن جهاز الرنين المغناطيسي بلغت تكلفته ما يقرب من 13 مليون جنيه، ومزود بأحدث التكنولوجيا العصرية التي تفيد في عمل أشعة متخصصة لمرضى المخ والأعصاب، والعمود الفقري، والقلب، وأمراض الثدي، والعديد من الأمراض الأخرى، لافتاً إلى أن الجهاز ساهم بشكل كبير في تخفيف قوائم الانتظار في المستشفى الجامعي القديم من أجل الحصول على خدمة الرنين المغناطيسي.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن تكلفة رسوم الخدمة تقدر بمبلغ 420 جنيهاً، تسدد من خلال قرارات العلاج على حساب التأمين الصحي للموظفين وعلى نفقة الدولة لغير الموظفين، أو نقداً للراغبين فى عدم استصدار قرارات، كما يوجد مكتب لخدمة المواطنين لتخفيض الرسوم بنسبة 50% أو أكثر لغير القادرين طبقاً للمعايير والشروط الموضوعة.

ومن جهته قال الدكتور مصطفى هريدي مدير عام المستشفى الجديد، إن الجهاز يقدم خدمة تشخيصية لجميع الفئات العمرية من المرضى، ومزود بخاصية الذكاء الاصطناعي التي تميزه باستخراج صورة ذات جودة ودقة عالية، تسهم بشكل كبير في عملية التشخيص الدقيق وتلقي العلاج الصحيح.

وأضاف أمير نبيل صموئيل مدير شئون العاملين بالمستشفى، أن وحدة الرنين المعناطيسي، مسكن على قوتها مدرس مساعد وطبيب مقيم وعدد 4 فنيين وموظف إدارى، ومجهزة بطرق حديثة تمكن من التواصل مع المريض وغرفة الكنترول بكل سهولة ويسر.

جدير بالذكر أن وحدة الرنين المغناطيسي تقبل جميع التحويلات الداخلية والخارجية، والحصول على الخدمة في نفس اليوم أو خلال 48 ساعة كحد اقصى لمستصدرى قرارات العلاج.



وحدة الرنين المغناطيسي بسوهاج الجامعي الجديد



الرنين المغناطيسي



وحدة الرنين