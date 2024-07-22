إنفوجراف.. هيئة الدواء تكشف معلومات هامة عن الأدوية البديلة

كتب وليد عبد السلام

قالت هيئة الدواء المصرية إن الدواء البديل، هو دواء يتكون من مادة فعالة مختلفة عن الدواء الأصيل، لكنه بيستخدم لعلاج نفس المرض، حيث يوجد العديد من البدائل للأدوية الأصيلة وجميعها آمنة ولها نفس التأثير والفعالية كالدواء الأصيل.

ونصحت هيئة الدواء المصرية بضرورة استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل استخدام دواء بديل حيث يمكنهم مساعدتك في التأكد من أن الدواء البديل مناسب لك وأنّه لن يتفاعل مع أي أدوية أخرى تتناولها.

وتابعت هيئة الدواء: تستطيع التواصل على الخط الساخن 15301 حال وجود أى استفسارات بشأن توافر الأدوية أو البدائل المتاحة.​