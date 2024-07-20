نتيجة الثانوية العامة 2024 .. وزارة التعليم: كل طالب سيحصل على حقه

كتب محمود طه حسين

أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024، سيكون بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات وتجميعها، موضحة أنه لم يتم استعجال الكنترولات فى مراحل العمل الخاصة بتجهيز نتيجة الثانوية العامة 2024، خاصة أن أعمال الامتحانات لم تنته بعد، مضيفة أن إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024، لن يستغرق مدة زمنية كبيرة بعد انتهاء الامتحانات المقرر لها السبت 20 يوليو الجارى، حيث سيتم اعتماد النتيجة بعد انتهاء كافة الإجراءات الخاصة بأعمال التقدير والمراجعة ورصد الدرجات والتحقيق فى المخالفات التي تم رصدها أثناء عقد امتحانات الثانوية العامة 2024، مشددة على أن الوزارة حريصة على حصول كل طالب على حقه كاملا والدرجات التى يستحقها، قائلة: "لن يظلم أى طالب فى نتيجة الثانوية العامة 2024".

وتابعت المصادر: "قد تستغرق المدة بين انتهاء الامتحانات وإعلان نتيجة الثانوية العامة 2024 أقل من أسبوعين لتعلن النتيجة بشكل رسمى".

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أعلنت مؤشرات نسب النجاح فى امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة فى مواد اللغة العربية واللغة الأجنبية الثانية والفيزياء، حيث بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة اللغة العربية 96.62٪؜، وبلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95% فأكثر من الدرجة الكلية 6716 طالبا وطالبة بنسبة 0.95% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ 707166 طالبا وطالبة.



كما أوضحت الوزارة أن نسبة النجاح فى امتحان اللغة الأجنبية الثانية بلغت 97.88٪؜، وبلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95% فأكثر من الدرجة الكلية في الامتحان 124768 طالبا وطالبة بنسبة 18.37% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ 679319 طالبا وطالبة.



وجاءت نسبة النجاح فى امتحان مادة الفيزياء 94.21٪؜، وبلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95% فأكثر من الدرجة الكلية في الامتحان 11369 طالبا وطالبة بنسبة 2.27% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ 501642 طالبا وطالبة.