نتيجة الثانوية العامة 2024 .. وزارة التعليم: الدرجات ستكون معبرة عن مستوى كل طالب

كتب محمود طه حسين

كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن أن نتيجة ودرجات ومجاميع امتحانات الثانوية العامة ستكون معبرة وكاشفة عن مستوى كل طالب ومجهوده أثناء الإجابة عن أسئلة امتحانات الثانوية العامة، موضحة أن الوزارة حريصة على مصلحة الطلاب وكل كراسة إجابة سوف تحصل على الدرجة التى تستحقها ولن يظلم أى طالب، مضيفة أن نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2024 ستكون كاشفة عن مستويات الطلاب ولكل طالب مقارنة بزملائه على مستوى الجمهورية.

وكشف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مؤشرات نسب النجاح فى امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة فى مواد اللغة العربية واللغة الأجنبية الثانية والفيزياء، حيث بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة اللغة العربية 96.62٪؜، وبلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95% فأكثر من الدرجة الكلية 6716 طالبا وطالبة بنسبة 0.95 % من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ 707166 طالبا وطالبة.



كما أوضحت الوزارة أن نسبة النجاح فى امتحان اللغة الأجنبية الثانية بلغت 97.88٪؜، وبلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95% فأكثر من الدرجة الكلية في الامتحان 124768 طالبا وطالبة بنسبة 18.37% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ 679319 طالبا وطالبة.



وجاءت نسبة النجاح فى امتحان مادة الفيزياء 94.21٪؜، وبلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95% فأكثر من الدرجة الكلية في الامتحان 11369 طالبا وطالبة بنسبة 2.27% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ 501642 طالبا وطالبة.