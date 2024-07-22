علاجات منزلية لتخفيف آلام قرحة المعدة.. تعرف عليها

كتب - حسام الشقويرى

قرحة المعدة أو القرحة الهضمية هي قرحة تتكون على بطانة المعدة أو الجزء العلوي من الأمعاء الدقيقة، وتحدث عندما تضعف الطبقة المخاطية الواقية في هذه المناطق، ما يسمح للعصارات الهضمية بإيذاء الأنسجة الموجودة أسفلها، وفقًا لما نشره موقع onlymyhealth.

ومن المهم الحصول على علاج طبي لإدارة هذه الحالة، ومع ذلك، يمكن للعديد من العلاجات المنزلية أن تكمل العلاجات التقليدية وتوفر الراحة من الأعراض.

العلاجات المنزلية لقرحة المعدة

البروبيوتيك

البروبيوتيك عبارة عن بكتيريا مفيدة تدعم صحة الأمعاء وقد تخفف من أعراض قرحة المعدة. يمكن لهذه الكائنات الحية الدقيقة إعادة التوازن للبكتيريا في الجهاز الهضمي، مما يقلل من ازيادة الألم وبالتالي، فإن دمج الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك، مثل الزبادي في نظامك الغذائي قد يعزز صحة الجهاز الهضمي وربما يساعد في التئام القرحة.

العسل

عندما يتعلق الأمر بالعلاجات الطبيعية، فمن الشائع أن تجد العسل في كل قائمة، وذلك بفضل خصائصه المضادة للميكروبات والالتهابات.حيث يمتلك خصائص مضادة للميكروبات ضد بكتيريا الملوية البوابية، مما يجعله خيارًا قيمًا لعلاج قرحة المعدة.

الصبار

لا يقتصر استخدام الصبار على العناية بالبشرة فقط، بل إن فوائده تمتد إلى ما هو أبعد من ذلك. يمكن استخدامه أيضًا كعلاج لقرحة المعدة بسبب خصائصه المضادة للالتهابات. قد يساعد شرب عصير الصبار أو تناول مكملات الصبار على تقليل إنتاج حمض المعدة وتخفيف الألم ودعم التئام الأنسجة المتقرحة.

جذور عرق السوس

لقد تم استخدام جذر عرق السوس تقليديًا في الطب لتخفيف أعراض الجهاز الهضمي ودعم صحة الجهاز الهضمي. فهو يحتوي على مركبات تحفز إنتاج المخاط في المعدة، مما قد يحمي بطانة المعدة من التلف الحمضي ويساعد في التئام القرحة.

الكُركُم

الكركم هو مكون موجود بسهولة في المنازل وله خصائص مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة. وقد أظهرت دراسة حديثة أن الكركمين (مركب موجود في الكركم) يمتلك خصائص مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة والتي يمكن أن تساعد في منع قرحة المعدة عند استخدامها جنبًا إلى جنب مع العلاج التقليدي

البابونج

قد تحتوي مستخلصات البابونج على خصائص مضادة للقرحة، مما قد يمنع قرحة المعدة ويقلل من وقت شفائها. ليس هذا فحسب، بل يمكنها أيضًا المساعدة في تخفيف الأعراض بسبب تأثيراتها المضادة للالتهابات والقرحة.

الزنجبيل

يُستخدم الزنجبيل عادةً لتخفيف الانزعاج الهضمي ودعم صحة الجهاز الهضمي. فهو يحتوي على مواد مضادة للالتهابات والقرحة، ويمكن أن يساعد شرب شاي الزنجبيل أو مضغ شرائح الزنجبيل الطازجة أو تناول مكملات الزنجبيل في تقليل إنتاج حمض المعدة وتخفيف الالتهاب وتخفيف أعراض قرحة المعدة.