علاجات عشبية للألم العضلي الليفي.. منها عرق السوس وجوز الهند

كتب حسام الشقويرى

يصيب الألم العضلي الليفي عادة النساء ويتميز بألم مزمن وإرهاق. والسبب غير مؤكد، لكنه قد يكون مرتبطًا بزيادة في بعض المواد الكيميائية في الدماغ أو خطأ في نقل إشارات الألم. وتشمل الأعراض تصلب العضلات واضطرابات النوم وانزعاج الجهاز الهضمي والقلق والاكتئاب، وفقا لما نشره موقع motherearthliving .

أعشاب تساعد فى العلاج :

العرق سوس

يتفاعل عرق السوس مع وظيفة الغدة الكظرية في الجسم ، ويوازن الهرمونات ويعيد الحيوية ، للمساعدة في علاج الألم العضلي الليفي. تجنبه مع ارتفاع ضغط الدم وأثناء الحمل ، والجرعات الكبيرة على مدى فترات طويلة.

زيت جوز الهند

بالإضافة إلى كونه مصدرًا للوقود السريع، هو أيضًا مضاد للالتهابات وداعم للمناعة. استخدم 3-4 ملاعق كبيرة كل يوم في الطهي أو التتبيلة أو تناولها بمفردها.

أوميجا 3

الأحماض الدهنية أوميجا 3 ، من الأسماك أو الطحالب، لها تأثير مضاد للالتهابات قد يساعد في تقليل الألم والتيبس. تناول ما يصل إلى 2 جرام يوميًا.

الكركم

يحتوي الكركم على مادة الكركمين المعروفة بتأثيراتها المضادة للأكسدة والالتهابات. تناول ما يصل إلى 1 جرام يوميًا.

أسلوب الحياة

يمكن أن يزيد الأرق من خطر الإصابة بالألم العضلي الليفي ، خاصة عند النساء. روتين النوم المنتظم ضروري لمكافحة الألم والإرهاق.

التمارين الرياضية واليوجا

يمكن للتمارين الرياضية اللطيفة ، وخاصة السباحة ، أن تخفف الألم وتحسن نوعية الحياة، ويمكن أن تكون اليوجا وسيلة فعالة للتحكم في ألم الألم العضلي الليفي.

علاجات أخرى

يمكن أن يساعد الوخز بالإبر في تقليل الألم وتحسين نوعية الحياة لمن يعانون من حالات الألم المزمن.

يمكن أن يساعد التدليك بالزيوت الأساسية أو بدونها على الاسترخاء وتخفيف الألم وتقليل القلق والاكتئاب. الجلسات الأسبوعية هي الأكثر فائدة.