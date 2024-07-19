أخبار الاقتصاد اليوم.. انخفاض أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 3280 جنيها

كتب هانى الحوتى

شهد اليوم الجمعة 19-7-2024 عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية الهامة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها انخفاض سعر الذهب في مصر، اليوم الجمعة 19 يوليو 2024، بحوالي 30 جنيهًا وسجل جرام الذهب عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا في مصر- 3280 جنيها للجرام، وعيار 24 سجل 3749 جنيها، والإعلان عن الذين انطبقت عليهم شروط خوض الامتحان الإلكتروني لمسابقة التوظيف بهيئة البريد ومواعيده خلال شهر أكتوبر المقبل، وذلك نظرا للعدد الكبير المتقدم للمسابقة.

أسعار الذهب فى مصر تتراجع 30 جنيها.. وعيار 21 يسجل 3280 جنيها

انخفض سعر الذهب في مصر، في منتصف تعاملات، اليوم الجمعة 19 يوليو 2024، بحوالي 30 جنيهًا، على خلفية هبوط سعر أوقية الذهب، وسجل جرام الذهب عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا في مصر- 3280 جنيها للجرام، وعيار 24 سجل 3749 جنيها، وعيار 18 سجل 2811 جنيها، وعيار 14 سجل 2187 جنيها، وسجل الجنيه الذهب 26240 جنيها.



تراجعت أسعار الذهب العالمي خلال تداولات اليوم الجمعة لليوم الثالث على التوالي بسبب عمليات جني الأرباح قبل نهاية الأسبوع، وفي ظل تعافي لمستويات الدولار الأمريكي مما أجبر سعر الذهب على التراجع، ولكن يبقى الصعود هو المسيطر على المعدن النفيس على المدى المتوسط.

انخفض سعر أونصة الذهب العالمي اليوم بنسبة 1% ليسجل أدنى مستوى منذ 4 جلسات عند 2413 دولار للأونصة، وذلك بعد أن افتتح جلسة اليوم عند 2444 دولار للأونصة ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2418 دولار للأونصة.



اجتماع مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية

الإسكان: ترويج فرص الاستثمار بالمعارض الدولية وتفعيل مبادرات تصدير العقار

ترأس المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أول اجتماع لمجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بعد توليه حقيبة الإسكان، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من الأعضاء، فعلياً، وباقى الوزراء وأعضاء المجلس عبر تقنية الفيديوكونفرانس.

وقال وزير الإسكان، نعمل على استكمال تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، والانتهاء من تنفيذ المراحل الأولى والبدء في تنفيذ المراحل الثانية بمدن الجيل الرابع (38 مدينة)، وفى مقدمتها، العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، وذلك استكمالاً لجهود الدولة فى التوسع العمراني وزيادة المساحة المأهولة بالسكان، والانتهاء من تنفيذ مشروعات التطوير بالعمران القائم، ومشروعات تطوير المناطق غير المخططة.

وأشار شريف الشربيني، إلى أنه وفى سبيل رفع معدلات الاستثمار سيتم العمل على الترويج للفرص الاستثمارية الجديدة المتاحة في المعارض والمحافل الدولية، وتفعيل مبادرات تصدير العقار، وتعظيم الفوائد من جميع الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة، وطرح مناطق جاذبة للاستثمار الأجنبي والقطاع الخاص بالمدن الجديدة بالصعيد، وتحفيز إجراءات تخصيص المناطق الصناعية، والتوسع في إنشاء المدن الخضراء المستدامة باستخدام تكنولوجيات الطاقة المتجددة وتدوير المخلفات وترشيد استخدامات المياه.

التنظيم والإدارة: الإعلان عن موعد امتحان وظائف البريد أكتوبر المقبل

قال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إنه من المقرر الإعلان عن الذين انطبقت عليهم شروط خوض الامتحان الإلكتروني لمسابقة هيئة البريد ومواعيده خلال شهر أكتوبر المقبل، وذلك نظرا للعدد الكبير المتقدم للمسابقة، وذلك فى إطار الرد على الاستفسارات المتكررة من السيدات والسادة المتقدمين لمسابقة شغل 900 وظيفة بالهيئة القومية للبريد.



أضاف الجهاز، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن المسابقات يتم تنفيذها طبقًا لجدول زمني يأخذ أولويات احتياج الجهات الإدارية من الموارد البشرية بعين الاعتبار.

في سياق متصل، وفقًا لما رصده الجهاز على مواقع التواصل الاجتماعي، من ممارسات غير قانونية لـ"سماسرة الوظائف"، جدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أنه تم تأمين المسابقات التي يجريها ضد أي تدخل بشري، وذلك حفاظًا على حقوق الدولة المصرية في اختيار أكفأ أبناءها لشغل الوظائف العامة، وأيضا في إطار كفالة حق المواطنين في خوض مسابقات توظف نزيهة وشفافة وعادلة تضمن تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين وحصول الأكفأ على الوظيفة العامة.



الوفد المصري في ليبيا برئاسة نائب وزير الإسكان

وفد مصرى يزور ليبيا لبحث فرص الاستثمار بقطاع المرافق والصرف الصحي

زار الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على رأس وفد مصري، مقر جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق الليبي، في إطار زيارة العمل الحالية بدولة ليبيا الشقيقة، لبحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات، حيث استقبله محمود بشير عجاج، رئيس جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق الليبي، والمهندس محمد الشريف، وكيل وزارة الإسكان والتعمير لشئون التخطيط والتطوير الليبي، وذلك بحضور المهندس سيف الإسلام عقوب، والمهندس أحمد الدب، مسئولي الجهاز.

وخلال الزيارة، تم مناقشة موقف خدمات الصرف الصحي الحالي في ليبيا، واستعراض التحديات التي تواجه قطاع الصرف الصحي الليبي، والتي تتعلق بمحطات معالجة الصرف الصحي القائمة التي تحتاج إلى أعمال إحلال وتجديد ورفع كفاءة، وإنشاء محطات معالجة جديدة، وتدريب الكوادر الفنية المطلوبة لكافة الدرجات الوظيفية.