تعرف على رؤية وزارة الرى لترشيد استخدام المياه

كتبت ــ أسماء نصار

قال الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، إن الوزارة تبذل جهودًا كبيرة فى مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى، وتطهير 55 ألف كيلو متر من الترع والمصارف سنوياً، والتنسيق مع وزارة الزراعة لمتابعة قيام المزارعين بتطهير المساقى الخصوصية، وتأهيل 7700 كيلو متر من الترع واستكمال تأهيل 2000 كيلو متر أخرى، وتحديث وتطوير وصيانة المنشآت المائية، وتطوير الري الحقلي وتطبيق أنظمة الري الحديث، والتوسع في تشكيل روابط مستخدمي المياه على مستوى المسقي وإنتخاب ممثلي الروابط على مستوى المراكز والمحافظات والجمهورية، وتصميم وتنفيذ شبكة رى بالتنقيط متصلة بنقطة رفع واحدة تعمل بالطاقة الشمسية.

وأضاف أن رؤية الوزارة المستقبلية وفيما يخص برنامج ترشيد استخدام مياه الرى كالتالى:

1- تنفيذ دورات تدريبية مكثفة لرفع كفاءة العاملين بالوزارة في مجال معالجة المياه وتشغيل المحطات القائمة .

2- استكمال المشروع القومي لتأهيل الترع المتعبة في إطار ما تم وضعه من ضوابط ومحددات لتعظيم العائد منه.

3- استكمال خطة إحلال وتجديد البوابات ومنشآت التحكم لإحكام التصرفات وتحقيق عدالة التوزيع، وتحديث نظم تشغيل البوابات .

4- تنفيذ خطة التحول للري الحديث طبقاً لأولويات الوزارة مع رفع وعي المنتفعين بأهمية التحول للري الحديث .

5- زيادة التعاون مع أجهزة وزارة الزراعة لضمان تفعيل منظومة تطهير المساقي لإيصال المياه للمنتفعين .

6- زيادة الأبحاث العلمية التطبيقية بما يخدم التوسع في استخدام المياه المعالجة وذات الملوحة العالية في الزراعة .

