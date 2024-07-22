تصل لـ45 درجة.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة حتى السبت المقبل

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الإثنين 22 يوليو 2024 إلى السبت 27 يوليو 2024، حيث تشهد هذه الفترة استمرار الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء.

الإثنين 22 يوليو:-

القاهرة الكبرى والوجه البحرى العظمى 38 درجة والمحسوسة 40 درجة.

السواحل الشمالية العظمى 34 درجة والمحسوسة 37 درجة.

جنوب سيناء العظمى 42 درجة والمحسوسة 45 درجة.

شمال الصعيد العظمى 41 درجة المحسوسة 43 درجة.

جنوب الصعيد العظمى 44 درجة المحسوسة 45 درجة.



الثلاثاء 23 يوليو :

القاهرة الكبرى والوجه البحرى العظمى 38 درجة والمحسوسة 40 درجة.

السواحل الشمالية العظمى 33 درجة والمحسوسة 36 درجة.

جنوب سيناء العظمى 42 درجة والمحسوسة 45 درجة.

شمال الصعيد العظمى 41 درجة المحسوسة 43 درجة.

جنوب الصعيد العظمى 44 درجة المحسوسة 45 درجة.



الأربعاء 23 يوليو :

القاهرة الكبرى والوجه البحرى العظمى 37 درجة والمحسوسة 39 درجة.

السواحل الشمالية العظمى 33 درجة والمحسوسة 36 درجة.

جنوب سيناء العظمى 39 درجة والمحسوسة 42 درجة.

شمال الصعيد العظمى 41 درجة المحسوسة 43 درجة.

جنوب الصعيد العظمى 44 درجة المحسوسة 45 درجة.

الخميس 25 يوليو :

القاهرة الكبرى والوجه البحرى العظمى 38 درجة والمحسوسة 40 درجة.

السواحل الشمالية العظمى 32 درجة والمحسوسة 35 درجة.

جنوب سيناء العظمى 40 درجة والمحسوسة 43 درجة.

شمال الصعيد العظمى 42 درجة المحسوسة 44 درجة.

جنوب الصعيد العظمى 44 درجة المحسوسة 45 درجة.

الجمعة 26 يوليو:

القاهرة الكبرى والوجه البحرى العظمى 36 درجة والمحسوسة 38 درجة.

السواحل الشمالية العظمى 32 درجة والمحسوسة 35 درجة.

جنوب سيناء العظمى 38 درجة والمحسوسة 41 درجة.

شمال الصعيد العظمى 39 درجة المحسوسة 41 درجة.

جنوب الصعيد العظمى 44 درجة المحسوسة 45 درجة

السبت 27 يوليو :

القاهرة الكبرى والوجه البحرى العظمى 36 درجة والمحسوسة 38 درجة

السواحل الشمالية العظمى 32 درجة والمحسوسة 35 درجة

جنوب سيناء العظمى 38 درجة والمحسوسة 41 درجة

شمال الصعيد العظمى 38 درجة المحسوسة 40 درجة

جنوب الصعيد العظمى 43 درجة المحسوسة 44 درجة



ويشهد اليوم الإثنين، استمرار ارتفاع درجات الحرارة واستمرار الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء .

وكشف الدكتور محمود شاهين، مدير عام إدارة التنبؤات الجوية والانذار المبكر بمخاطر الطقس، أنه من المتوقع اليوم أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

ومتوقع اليوم أن يشهد استمرار ارتفاع فى نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجة، مع وجود نشاط رياح بأغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من أقصى الجنوب .

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الإثنين : القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 29، والإسكندرية العظمى 34 والصغرى 25، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 24، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 27، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 28، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 30.