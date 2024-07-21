تصل 46 درجة فى بعض المناطق.. اعرف درجات الحرارة المتوقعة حتى الجمعة المقبل

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأحد 21 يوليو 2024 إلى الجمعة 26 يوليو 2024، حيث تشهد هذه الفترة استمرار الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء.

وينشر "اليوم السابع" درجات الحرارة المتوقعة حتى الجمعة المقبل ، كما يلي:

الأحد 21 يوليو :



القاهرة الكبرى والوجه البحرى العظمى 39 درجة والمحسوسة 41 درجة

السواحل الشمالية العظمى 35 درجة والمحسوسة 38 درجة

جنوب سيناء العظمى 41 درجة والمحسوسة 43 درجة

شمال الصعيد العظمى 41 درجة المحسوسة 43 درجة

جنوب الصعيد العظمى 44 درجة المحسوسة 45 درجة

الإثنين 22 يوليو :



القاهرة الكبرى والوجه البحرى العظمى 38 درجة والمحسوسة 40 درجة

السواحل الشمالية العظمى 34 درجة والمحسوسة 37 درجة

جنوب سيناء العظمى 42 درجة والمحسوسة 44 درجة

شمال الصعيد العظمى 42 درجة المحسوسة 44 درجة

جنوب الصعيد العظمى 45 درجة المحسوسة 46 درجة

الثلاثاء 23 يوليو :



القاهرة الكبرى والوجه البحرى العظمى 38 درجة والمحسوسة 40 درجة

السواحل الشمالية العظمى 33 درجة والمحسوسة 36 درجة

جنوب سيناء العظمى 42 درجة والمحسوسة 44 درجة

شمال الصعيد العظمى 42 درجة المحسوسة 44 درجة

جنوب الصعيد العظمى 45 درجة المحسوسة 46 درجة

الأربعاء 23 يوليو :



القاهرة الكبرى والوجه البحرى العظمى 37 درجة والمحسوسة 39 درجة

السواحل الشمالية العظمى 33 درجة والمحسوسة 36 درجة

جنوب سيناء العظمى 41 درجة والمحسوسة 43 درجة

شمال الصعيد العظمى 41 درجة المحسوسة 43 درجة

جنوب الصعيد العظمى 44 درجة المحسوسة 45 درجة

الخميس 25 يوليو :



القاهرة الكبرى والوجه البحرى العظمى 38 درجة والمحسوسة 40 درجة

السواحل الشمالية العظمى 32 درجة والمحسوسة 35 درجة

جنوب سيناء العظمى 41 درجة والمحسوسة 43 درجة

شمال الصعيد العظمى 42 درجة المحسوسة 44 درجة

جنوب الصعيد العظمى 45 درجة المحسوسة 46 درجة

الجمعة 26 يوليو :



القاهرة الكبرى والوجه البحرى العظمى 37 درجة والمحسوسة 39 درجة

السواحل الشمالية العظمى 33 درجة والمحسوسة 36 درجة

جنوب سيناء العظمى 40 درجة والمحسوسة 42 درجة

شمال الصعيد العظمى 40 درجة المحسوسة 42 درجة

جنوب الصعيد العظمى 45 درجة المحسوسة 46 درجة

ويشهد اليوم الخميس، استمرار ارتفاع درجات الحرارة واستمرار الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء .

وكشف الدكتور محمود شاهين، مدير عام إدارة التنبؤات الجوية والانذار المبكر بمخاطر الطقس، أنه من المتوقع اليوم أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

ومتوقع اليوم أن يشهد استمرار ارتفاع فى نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجة .

ومتوقع اليوم شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس : القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 27، والإسكندرية العظمى 34 والصغرى 24، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 24، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 26، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 27، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 30.