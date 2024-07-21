39 درجة فى الظل.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء، لتكون الأجواء شديدة الحرارة رطبة على أغلب الأنحاء.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة فى الظل تتراوح مابين (38 -39 ) درجة فى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة .

وأضافت هيئة الأرصاد أن درجات الحرارة تتراوح مابين (35 -36) درجة على المناطق الساحلية، بينما تسجل على مناطق الجـنوب مابـين (41 -44) درجة.

ويشهد اليوم الأحد، استمرار ارتفاع درجات الحرارة واستمرار الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء .

وكشف الدكتور محمود شاهين، مدير عام إدارة التنبؤات الجوية والانذار المبكر بمخاطر الطقس، أنه من المتوقع اليوم أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

ومتوقع اليوم أن يشهد استمرار ارتفاع فى نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بـ حرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجة .

وبالنسبة لـ درجات الحرارة اليوم الأحد : القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 28، والإسكندرية العظمى 35 والصغرى 25، ومطروح العظمى 33 درجة والصغرى 24، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 27، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 27، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 30.