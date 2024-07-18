طقس شديد الحرارة والعظمى فى بنى سويف 39 درجة

بنى سويف هانى فتحى

قدم اليوم السابع بثا مباشراً من داخل محافظة بنى سويف ، لمتابعة حالة الطقس التى تشهدها المحافظة اليوم الخميس. وتشهد محافظة بنى سويف ارتفاع فى درجات الحرارة حيث تسجل درجة الحرارة العظمى فى بنى سويف 39 درجة مئوية.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ، أن يشهد غدا الخميس، استمرار ارتفاع درجات الحرارة واستمرار الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الخميس: القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 27، والإسكندرية العظمى 34 والصغرى 24، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 24، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 26، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 27، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 30.