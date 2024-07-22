بطريرك الأقباط الكاثوليك يهنئ الرئيس السيسى بذكرى ثورة 23 يوليو

كتب: محمد الأحمدى

هنأ الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر الرئيس السيسى وقيادات الدولة بمناسبة ثورة 23 يوليو.

وجاء فى التهنئة للبطريرك إبراهيم إسحاق: "باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، نهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجميع قيادات الدولة، والشعب المصري، بمناسبة الذكرى الثانية والسبعين لثورة الثالث والعشرين من يوليو".

وتؤكد الكنيسة الكاثوليكية فى بيانها على صلاتها وتعضيدها لكافة قيادات الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتصلى إلى الله القدير أن تكون هذه المناسبة ملؤها الخير والسلام لكل الشعب المصرى الحبيب. حفظ الله مصر وشعبها العظيم".