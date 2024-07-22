تعرف على الفارق بين أسقف الإيبارشية والأسقف العام

كتب ـ محمد الأحمدى

يتساءل الكثير عن أبرز الرتب الكنسية والاختلافات بينها، حيث تبدأ برتب الشمامسة المختلفة ثم القساوسة والقمامصة والأساقفة والمطارنة ثم قداسة البابا، ويوجد داخل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مصطلح "أنبا"، فيقال "الأنبا باخوميوس"، "الأنبا مكاريوس"، فهذا المصطلح من أصل سريانى تعنى الأب والمعلم، وهو لقب أساقفة الكنيسة القبطية، وآباء الرهبنة الكبار فيها، حتى لو لم يحملوا أي درجات كهنوتية، ونادرا ما تستخدمه الكنائس الشرقية الأخرى، وحاليا صارت قاصرة على المتمتعين بدرجة الأسقفية وحدهم.

أسقف الإيبارشية

أسقف الإيبارشية، درجة كهنوتية للمختار لكي يرعى هذه المنطقة التي تعتبر جزءا من محيط البطريركية، وقد يكون أيضا أسقفا لأحد الأديرة، وله في حدود إيبارشيته نفس الصلاحيات التي للآب البطريرك من حيث رسامات الرتب الكنيسة مثل الكهنة والشمامسة، كما يقوم بتدشين الكنائس والمذابح والأيقونات والمعموديات والأواني المقدسة بجانب الرعاية الروحية بالطبع، ولا يجوز نقله ولا تغيير حدود ايبارشيته في حياته.

الأسقف العام

الأسقف العام، هي درجة لأسقف ليس له إيبارشية محددة، بل خدمة مؤقتة بتكليف البطريرك للرعاية والإشراف على منطقة معينة لمساعدة الأب البطريرك أو أحد أساقفة الإيبارشيات الكبرى، ويخدم تحت سلطانه، كما يخدم أيضا المناطق والكنائس التي تحتاج مساعدة أو لإدارة وتنظيم خدمات أخرى بالكنيسة، مثل أسقف عام الخدمات الاجتماعية، الإكليريكية، البحث العلمي، الشباب وغيرها، ويتلقى الأسقف العام توجيهاته من قداسة البابا ويقدم تقريره لقداسته – أو للمطران أو الأسقف التابع له.