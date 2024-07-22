اليوم السابع
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لتحقيق الاستقرار والتنمية..

صحيفة كويتية تبرز تأكيد الرئيس السيسى أهمية التعاون بين الدول الإفريقية

الإثنين، 22 يوليو 2024 08:03 ص
صحيفة كويتية تبرز تأكيد الرئيس السيسى أهمية التعاون بين الدول الإفريقية الرئيس عبد الفتاح السيسى
أ ش أ

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أبرزت صحيفة "الرأي" الكويتية، الصادرة صباح اليوم الإثنين، تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية التعاون والتنسيق بين دول القارة الإفريقية لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.

وذكرت الصحيفة الكويتية تحت عنوان "السيسي وروتو يشددان على ضرورة التنسيق لتحقيق الاستقرار والأمن والتنمية لشعوب إفريقيا"- أن الرئيس السيسي تلقى، أول أمس السبت، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الكيني ويليام روتو، تناول العلاقات الثنائية، والموضوعات المطروحة على الساحة الإفريقية.

وأضافت الصحيفة أن الرئيسين ناقشا سبل مواجهة التحديات التي تتعرض لها القارة الإفريقية، وشددا على أن التعاون والتنسيق بين الدول الإفريقية "يُعد عاملًا أساسيًا لدعم جهود تحقيق الاستقرار والأمن والتنمية لجميع شعوب القارة".







الرئيس السيسي

الرئيس الكيني

القارة الإفريقية

صحيفة الرأى الكويتية




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