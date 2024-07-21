رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ الرئيس والشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو

كتب محمد الأحمدى

بعث رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الدكتور القس أندريه زكي، اليوم الأحد، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري العظيم، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.

وجاء في نص البرقية:



"بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، وأعضاء هيئة الأوقاف الإنجيلية، يسعدني أن أتقدم بخالص التهنئة القلبية بمناسبة ذكرى ثورة يوليو المجيدة، التي حققت إرادة الشعب المصري العظيم واستعادة سيادة الوطن. نتمنى كل التوفيق في ما يحقق آمال الشعب المصري العظيم، وندعو أن يمنح الله مصرنا العزيزة الازدهار والسلام".

و بعث الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، برقيات تهنئة مماثلة لكل من رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى.