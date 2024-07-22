اليوم السابع
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ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة أعلى مستوى 29 ألف نقطة

الإثنين، 22 يوليو 2024 10:18 ص
ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة أعلى مستوى 29 ألف نقطة البورصة المصرية - أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على صعود.


ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.94% ليصل إلى مستوى 29053 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.68% ليصل إلى مستوى 35698 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.07% ليصل إلى مستوى 12571 نقطة.


كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.61% ليصل إلى مستوى 6649 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.61% ليصل إلى مستوى 9564 نقطة.

 







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