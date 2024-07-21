اليوم السابع
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صعود مؤشرات البورصة بختام تعاملات أولى جلسات بداية الأسبوع

الأحد، 21 يوليو 2024 03:01 م
صعود مؤشرات البورصة بختام تعاملات أولى جلسات بداية الأسبوع البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات بلغت 4.3 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 15 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.967 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 28783 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 35457 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 12437 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.74% ليغلق عند مستوى 6608 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.41% ليغلق عند مستوى 9507 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 2781 نقطة.

 







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