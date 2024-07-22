إتاحة الاستعلام عن موعد الامتحان الإلكتروني لمسابقة وظيفة معلم مساعد

كتبت أسماء أمين

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم عن إتاحة الاستعلام عن القبول المبدئي لخوض الامتحان الالكتروني وموعده للمتقدمين في مسابقة شغل وظائف معلم مساعد مادة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لمواد الرياضيات و الدراسات الاجتماعية والعلوم والحاسب الآلي، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg. وسيتم نشر إتاحة الاستعلام عن مادتي اللغة الإنجليزية ثم اللغة العرببة في وقت لاحق.

ومن المقرر أن يعقد الجهاز الامتحان بمركز تقييم القدرات والمسابقات في الفترة من 29 يوليو الجاري حتى 28 أغسطس المقبل.

وكان الجهاز قد أعلن في 28 أبريل الماضي، عن مسابقة جديدة لتلبية حاجة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للتعاقد مع 18886 في وظيفة معلم مساعد (معلم مادة ) للصفوف الابتدائية (الرابع – الخامس - السادس) للمواد الآتية: (الرياضيات – العلوم – الدراسات الإجتماعية - الحاسب الاّلي – اللغة الإنجليزية – اللغة العربية) وذلك بجميع محافظات الجمهورية، وقام بفتح باب التقديم للمسابقة في الفترة من 14 إلى 27 مايو المقبل، على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg