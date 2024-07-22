صعود مؤشرات البورصة بختام تعاملات للجلسة الثانية على التوالى

كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات بلغت 4.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 12 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.979 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 28992 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 35590 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 12526 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 6634 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 9527 نقطة، فيما تراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 2774 نقطة.