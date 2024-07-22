البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات بتداولات 2.9 مليار جنيه

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين، مدفوعة بعميات شراء من المتعاملين المصريين ، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 2.9 مليار جنيه خلال 3 ساعات.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.7% ليصل إلى مستوى 28984 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.81% ليصل إلى مستوى 35746 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.09% ليصل إلى مستوى 12573 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.09% ليصل إلى مستوى 6680 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.92% ليصل إلى مستوى 9594 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 2785 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.21% ليصل إلى مستوى 6493 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: المصرية لنظم التعليم الحديثة، والمتحدة للإسكان والتعمير، وفتنس برايم للأندية الصحية.

كما قررت البورصة، أن يكون يوم الخميس الموافق 25 يوليو الجاري إجازة رسمية للعاملين بالبورصة المصرية بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو 2024، على أن يستأنف العمل بالبورصة المصرية يوم الأحد الموافق 28 يوليو.

في سياق متصل أعلنت شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، وجدوى للتنمية الصناعية، وأوراسكوم المالية القابضة، وايه كابيتال القابضة، شراء أسهم خزينة خلال جلسة أمس الأحد، إذ اشترت الأولى 320 ألف سهم، والثانية 261 ألف سهم، والثالثة 466 ألف سهم، والرابعة مليون سهم.

في سياق آخر تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ اشترى مجلس إدارة شركات العربية لحليج الأقطان، والمهندس للتامين، وكوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري، وقناة السويس لتوطين التكنولوجيا عدد 80 ألف سهم، 200 سهم، 1.5 مليون سهم، 49 سهمًا، على التوالي.

واشترت إدارة شركتا الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، وراية القابضة للاستثمارات المالية عدد 99 ألف سهم، 500 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة مرسى مرسى علم للتنمية السياحية 2807 سهم، فيما باع مجلس إدارة شركة المشروعات الصناعية والهندسية 300 ألف سهم.

في سياق منفصل أعلن البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، تحقيق إيرادات مجمعة بلغت 46.2 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2024 مقابل 25.5 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2023 بنسبة نمو 82%، وبلغ صافي أرباح الفترة 27.5 مليار جنيه مقارنة مع 14.1 مليار جنيه بنسبة نمو 95%، وسجل البنك نموًا في محفظة القروض بنسبة 32%، كما شهدت الودائع زيادة بنسبة 31%.

كما أعلنت شركة عبور لاند للصناعات الغذائية، تحقيق مبيعات بلغت 3.8 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2024 مقابل 3 مليارات جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح 422.9 مليون جنيه مقارنة مع 212.1 مليون جنيه.

فيما أعلنت شركة مدينة مصر، عن توقيع عقد تنمية وتطوير مشروع عمراني سكني متكامل بنظام اقتسام الإيرادات مع شركة ميدار للاستثمار والتنمية العمراني بالمرحلة الرابعة بمحور الأمل بمدينة مستقبل سيتي على مساحة مليون متر مربع.



