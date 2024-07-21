اليوم السابع
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وزير الزراعة: تشخيص الوضع الحالي لأداء قطاعات الوزارة وتحديد الفجوات

الأحد، 21 يوليو 2024 01:25 م
وزير الزراعة: تشخيص الوضع الحالي لأداء قطاعات الوزارة وتحديد الفجوات علاء فاروق وزير الزراعة
كتبت أسماء نصار

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وضع علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي منذ توليه مجموعة من الخطوط العريضة يمكن من خلالها العمل على تحقيق طفرة في قطاع الزراعة في ضوء الظروف والتحديات التي تواجه ‏هذا القطاع وكذلك التحديات التي تواجه سياسات وآليات العمل ‏وأسلوب المتابعة.

وكانت أهم أهداف وزير الزراعة منذ توليه تشخيص الوضع الحالي لأداء قطاعات الوزارة وتحديد الفجوات ووضع الآليات لمعالجة ذلك عبر الإصلاحات المؤسسية والتشريعية المناسبة والعمل على إعادة هيكلة الوزارة بحيث تركز مهامها واختصاصاتها على الدور الاستراتيجي والدور الرقابي والبحثي والإرشادي مع تهيئة المناخ الذي يعزز المسئولية المشتركة بين الوزارة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

و من أهم الأولويات التي أعلن وزير الزراعة أنه سيتم العمل عليها هى مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية ومتابعة ملف حماية الاراضي، حيث سوف يتم التعامل بكل حسم مع أي تعدي بالتنسيق التام مع الأجهزة المعنية بالدولة وإزالة أي تعديات بكل صورها وأشكالها، كما سيتم التشديد على اتخاذ الإجراءات الرادعة اللازمة.

وكشف فاروق أنه تم وضع خطط قابلة للتطبيق والبناء على ما تم تحقيقه في قطاع الزراعة خلال السنوات الماضية للمساهمة في تحقيق أكبر قدر من الاكتفاء الذاتي عبر النهوض بالمحاصيل الاستراتيجية وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية والانشطة المرتبطة بهم مع تدعيم سياسات التوسع الأفقي والرأسي وفقاً للتكليفات الرئاسية بهدف تقليل الفجوات في السلع الزراعية الاستراتيجية وتفعيل منظومة الزراعة التعاقدية والتوسع في المحاصيل ضمن هذه المنظومة. 

كما يتم العمل أيضًا على دعم زيادة تنافسية الصادرات الزراعية وفتح أسواق جديدة للمنتجات الزراعية. والعمل على تحسين مناخ الاستثمار الزراعي ودعم المستثمرين في قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به، ووضع القواعد المناسبة لرفع كفاءة الأصول غير المستغلة،  فضلاً عن تدعيم الخدمات التي تقدم للفلاح والمزارع المصري على كل المستويات " وايضا مزارعين - منتجين - مصدرين - مجالس سلعية - اتحادات".

 







وزارة الزراعة

الاستثمار الزراعى

السلع الغذائية

الزراعة التعاقدية



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