‫الزراعة: نقل الخبرة المصرية فى التلقيح الصناعى إلى غينيا

كتبت ـ أسماء نصار

تلقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تقريرا من الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية حول اجتماع للجنة الفنية المشتركة بين مصر وغينيا الاستوائية والتي عقدت عبر تقنية الفيديو كونفرانس بالتنسيق مع السفير حداد الجوهري سفير مصر بالعاصمة الغينية" ملابو، "بحضور عدد من قيادات وزارة الزراعة من الجانب الغيني وعدد من قيادات الوزارة من الجانب المصري (رئيس قطاع الثروة الحيوانيه، ومدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية ومدير معهد بحوث الأمصال واللقاحات ومدير مشروع المزارع المصرية الأفريقية المشتركة وممثل عن جهاز حماية الثروة السمكية).

يأتى ذلك تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية بتقديم كل أوجه الدعم للأشقاء الأفارقة وفي إطار متابعة تفعيل توصيات اجتماعات اللجنة العليا المصرية الغنية المشتركة برئاسة رئيس مجلس الوزراء.

وقال "موسى" إنه خلال الاجتماع تم الاتفاق على تلبية احتياجات الجانب الغيني وسرعة قيام الجانب الغيني من الانتهاء من مراجعة مسودة مذكرة التفاهم المقترحة والتي تتضمن الخطوط العريضة لمجالات التعاون، ومنها تقديم الدعم الفنى فى مجال التدريب وبناء القدرات للجانب الغيني فى مجالات الانتاج الحيواني والأمصال واللقاحات وانتاج الأعلاف الحيوانيه والداجنة بالمركز المصرى الدولى للزراعة التابع للعلاقات الزراعية الخارجية وانشاء مزرعة نموذجية متكاملة للإنتاج الزراعى والحيوانى والداجنى والسمكى.

وأشار موسى إلى أن مجالات التعاون سوف تشمل أيضا نقل الخبرة المصرية فى مجال التلقيح الصناعى وتوفير سلالات متأقلمة محليًا ومقاومة للأمراض وعالية الإنتاجية والجودة إلى الجانب الغينى، فضلاً عن إيفاد خبراء مصريين من مختلف التخصصات الزراعية من المراكز البحثية إلى غينيا الاستوائية للوقوف على احتياجات الجانب الغيني وتحديد المكان المناسب لإقامة المزرعة المشتركة.