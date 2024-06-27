اليوم السابع
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‫ما لا تعرفه عن مهام هيئة الخدمات البيطرية.. أبرزها الحفاظ على الثروة الحيوانية

الخميس، 27 يونيو 2024 10:33 م
‫ما لا تعرفه عن مهام هيئة الخدمات البيطرية.. أبرزها الحفاظ على الثروة الحيوانية الثروة الحيوانية - أرشيفية
كتبت أسماء نصار

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تبذل الهيئة العامة للخدمات البيطرية من خلال فروعها المنتشرة بكافة محافظات الجمهورية، دورًا كبيرًا في دعم المزارعين وصغار المربين، وحماية الثروة الحيوانية والارتقاء بمستويات الجودة ومعدلات الإنتاجية.

وفى التقرير التالى نتعرف على اهم التفاصيل حول الهيئة:
 

1- أحد الكيانات التابعة لوزارة الزراعة، والتي تضم تحت مظلتها عدة إدارات مركزية، يتمحور دورها الرئيسي ومهمتها الأساسية في الحفاظ على الثروة الحيوانية.

‎2- تقوم بفحص وتحليل ومتابعة الواردات التي يتم استيرادها من الخارج، سواء كانت ماشية أو لحوم أو دواجن، للتأكد من سلامتها وخلوها من الإصابات المرضية، للحيلولة دون حدوث أي مشاكل وبائية داخل محافظات الجمهورية.

3- توفير وإعطاء التحصينات على مستوى مديريات الطب البيطري، والمتابعة الدورية للحالة الوبائية بعموم محافظات الجمهورية.

‎4- الحفاظ على سلامة اللحوم التي يتم إنتاجها، من خلال متابعة الحالة داخل المجازر، بالإضافة لمتابعة الأسواق ومحال التجزئة المخصصة لبيع وتداول اللحوم، أو أي منتجات من أصل حيواني.

 







الخدمات البيطرية

وزارة الزراعة

الماشية

اللحوم



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