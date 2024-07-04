وزير التعليم العالى والسفير الفرنسى يشهدان توقيع مذكرات تفاهم

كتب محمد صبحى

شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى والسفير الفرنسى بالقاهرة توقيع اتفاقيات وشراكات مع كبرى الجامعات الفرنسية ضمن مبادرة تحالف وتنمية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتعزيز الشراكات مع كبرى الجامعات العلمية بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى.

ووقع الاتفاقيات الدكتور شريف صالح رئيس قطاع العلاقات الثقافية بوزارة التعليم العالى مع الجانب الفرنسى.

ويشارك فى حضور فعاليات المؤتمر السفير الفرنسى بالقاهرة ووفد من كبرى الجامعات الفرنسية ورؤساء الجامعات ومنهم الدكتور السيد قنديل والدكتور حسام الملاحى والدكتور محمود هاشم بالإضافة الى الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات ، والدكتور عبد الوهاب عزت امين مجلس الجامعات الخاصة، قيادات وزارة التعليم العالى ومنهم الدكتور شريف صالح والدكتور عادل عبد الغفار .



مؤتمر وزير التعليم العالى والشركة الفرنسية



دانب من المؤتمر



مؤتمر وزير التعليم العالى والشركة الفرنسية



مؤتمر وزير التعليم العالى والشركة الفرنسية



وزير التعليم العالى



مجانب من توقيع الاتفاقية



وزير التعليم العالى



وزير التعليم العالى خلال المؤتمر



مسئول الشركة الفرنسية



مؤتمر وزير التعلي العالى والشركة الفرنسية



مؤتمر وزير التعليم العالى والشركة الفرنسية