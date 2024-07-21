وزير التعليم العالى: 400 مليون دولار دعما من الوكالة الأمريكية لتطوير المنظومة

محمد صبحى

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى، على أهمية الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى التى أطلقت فى شهر مارس من عام 2023 والطريق نحو التوافق الاستراتيجي لبناء التحالفات الإقليمية بين الجامعات الحكومية والخاصة والتكنولوجية والمعاهد الخاصة متابعا "أن المرجعية الدولية بالاستراتيجية الوطنية تعتمد على اشراك الجامعات الأجنبية للوصول لمفهوم جامعة على مستوى دولى بالشراكات مع المدارس الأجنبية ولها دلالات ومؤشرات بدأت نتائجها تظهر فى التعليم العالى .



وأضاف الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى، خلال كلمته بورشة عمل بناء التحالفات الاقليمية المنعقد الان بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، تشاركنا مع الوكالة الأمريكية فى عدد من المشروعات بحجم استثمارات ضخم تصل 400 مليون دولار للوصول لمخرجات هدفها تطوير منظومة التعليم العالى والمؤسسات التعليمية وادارة التعليم بصورة عامة والمخرج الثانى اعداد مناهج تعتمد على البرامج البينية تكون مرتبطة بسوق العمل والمخرج الثالث التحول الرقمى والجامعات الذكية.



وتابع وزير التعليم العالى، نسير وفق خطط محددة ونعمل على تصميم برامج لها مفهوم برامج حديثة يحتاجها سوق العمل وتعتمد على التخصصات البينية تدخل العملية التعليمية وجزء منها التكامل مع عضو هيئة التدريس الذى يتم تجهيزه لهذا التحدى لخدمة الطالب.

واستطرد أيمن عاشور هذة المشروع اضخم مشروع فى التعليم العالى فى مصر، ولدينا 3 مخرجات بالوزارة تضم 20 هدف لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى ، موضحا أن المشروع معنى بتصميم برامج ترتبط بسوق العمل.

واستعرض الوزير أهمية تصميم برامج ذات تداخل بين التخصصات المختلفة وعابرة للتخصص لتتماشى مع سوق العمل واحتياجات الصناعة وتصميمها وفق احتياجات كل اقليم فى التحالفات الاقليمية والهدف الثاني يتمثل فى الابتكار مع العملية التعليمية.