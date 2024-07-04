وزير التعليم العالى: توقيع اتفاق منح درجات علمية مزدوجة مع جامعات فرنسية

كتب محمد صبحى - تصوير كريم عبد العزيز

قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى، إن الوزارة ستوقع اضخم اتفاقيات وشراكات مع كبرى الجامعات الفرنسية ضمن مبادرة تحالف وتنمية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتعزيز الشراكات مع كبرى الجامعات العلمية، موضحاً أن ذلك يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى.

وأضاف الدكتور أيمن عاشور فى كلمته الافتتاحية، خلال المؤتمر المنعقد الان لتوقيع الشراكات مع الجامعات الفرنسية فى التخصصات والبرامج الدراسية المختلفة، لمنح درجات علمية مشتركة وذلك في ظل انفتاح جمهورية مصر العربية على عقد الشراكات الدولية مع كُبرى جامعات العالم.

يشارك فى حضور فعاليات المؤتمر السفير الفرنسى بالقاهرة ووفد من كبرى الجامعات الفرنسية ورؤساء الجامعات ومنهم الدكتور السيد قنديل والدكتور حسام الملاحى والدكتور محمود هاشم، بالإضافة الى الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور عبد الوهاب عزت امين مجلس الجامعات الخاصة، قيادات وزارة التعليم العالى ومنهم الدكتور شريف صالح والدكتور عادل عبد الغفار .



دانب من المؤتمر



مؤتمر وزير التعليم العالى والشركة الفرنسية



مؤتمر وزير التعليم العالى والشركة الفرنسية



وزير التعليم العالى



مجانب من توقيع الاتفاقية



وزير التعليم العالى



وزير التعليم العالى خلال المؤتمر



مسئول الشركة الفرنسية



مؤتمر وزير التعلي العالى والشركة الفرنسية



مؤتمر وزير التعليم العالى والشركة الفرنسية