البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية وأجنبية

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعميات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وسط تداولات بلغت 1.8 مليار جنيه خلال ساعتين.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 28711 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 35409 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 12409 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.55% ليصل إلى مستوى 6596 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.22% ليصل إلى مستوى 9489 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 2785 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.79% ليصل إلى مستوى 6380 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، ومصر الوطنية للصلب-عتاقة، والقلعة للاستثمارات المالية، والخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف.

في سياق متصل أعلنت شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، وجدوى للتنمية الصناعية، وبالم هيلز للتعمير، وايه كابيتال القابضة، شراء أسهم خزينة خلال جلسة يوم الخميس الماضي، إذ اشترت الأولى 330 ألف سهم، والثانية 64 ألف سهم، والثالثة 3.326 مليون سهم، والرابعة 50 ألف سهم.

في سياق آخر تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ اشترى مجلس إدارة شركات العربية لحليج الأقطان، والمهندس للتامين، ورمكو لإنشاء القرى السياحية، والمصرية للمنتجعات السياحية، وقناة السويس لتوطين التكنولوجيا عدد 10 آلاف سهم، 14 سهمًا، 300 ألف سهم، 342 ألف سهم، 490 سهم.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، والمصرية الدولية للصناعات الدوائية-إيبيكو، ورواد السياحة-الرواد، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا عدد 151.6 ألف سهم، 5500 سهم، 300 سهم، 1023 سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي شركتا الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، والمصرية لنظم التعليم الحديثة عدد 126 ألف سهم، 7000 ألف سهم، على التوالي، واشترت إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية 230 ألف سهم.

فيما باعت مجموعة مرتبطة بشركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) عدد 151.6 ألف سهم، وباعت إدارة شركتا بلتون القابضة، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عدد 589.4 ألف سهم، 100 ألف سهم، على التوالي.

في سياق منفصل أعلنت عدد من شركات المطاحن نتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2024، وحققت الشركة العامة للصوامع والتخزين، إيرادات بلغت 1.3 مليار جنيه خلال الفترة من 1 يوليو عام 2023 إلى 30 يونيو عام 2024، مقابل 1.1 مليار جنيه خلال السنة المالية الماضية بنسبة نمو 17.34%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 207.6 مليون جنيه مقارنة مع 141.5 مليون جنيه بنسبة نمو 46.67%.

وحققت شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، إيرادات بلغت 220.7 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يوليو عام 2023 إلى 30 يونيو عام 2024، مقابل 246.9 مليون جنيه خلال السنة المالية الماضية بنسبة نمو 89%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 19.6 مليون جنيه مقارنة مع 42 مليون جنيه بنسبة نمو 47%.

وحققت شركة مطاحن شرق الدلتا، إيرادات بلغت 703.7 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يوليو عام 2023 إلى 30 يونيو عام 2024، مقابل 620.5 مليون جنيه خلال السنة المالية الماضية، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 184.9 مليون جنيه مقارنة مع 148.1 مليون جنيه.