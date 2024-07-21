الأسهم الذهبية خلال ثالث أسبوع فى يوليو.. 11 شركة ترتفع بنسبة تفوق 10%

كتب هانى الحوتى

ارتفعت أسهم 11 شركة بالبورصة المصرية، بنسبة تفوق 10% خلال جلسات ثالث أسبوع في شهر يوليو، مدفوعة بتحقيق نتائج أعمال إيجابية، ومضاربات على الأسهم، وضمت قائمة الأسهم الذهبية لهذا الأسبوع:



1- زهراء المعادي للاستثمار والتعمير بنسبة 15.38% ليصل إلى مستوى 7.650 جنيه.

2- المجموعة المصرية العقارية بنسبة 15.76% ليصل إلى مستوى 0.764 جنيه.

3- العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب بنسبة 16.90% ليصل إلى مستوى 9.130 جنيه.

4- الحديد والصلب للمناجم والمحاجر بنسبة 17.29% ليصل إلى مستوى 4.070 جنيه.

5- كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري بنسبة 18.57% ليصل إلى مستوى 0.415 جنيه.

6- اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية بنسبة 19.47% ليصل إلى مستوى 51.360 جنيه.

7- رمكو لإنشاء القرى السياحية بنسبة 20.91% ليصل إلى مستوى 2.660 جنيه.

8- الملتقى العربي للاستثمارات بنسبة 24.97% ليصل إلى مستوى 2.257 جنيه.

9- العامة لصناعة الورق-راكتا بنسبة 27.13% ليصل إلى مستوى 20.430 جنيه.

10- الحديد والصلب المصرية بنسبة 27.55% ليصل إلى مستوى 42.590 جنيه.

11- الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف بنسبة 28.09% ليصل إلى مستوى 0.342 دولار.