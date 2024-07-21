رئيس مصيف بلطيم يناشد المصطافين بتوخى الحذر نظرًا لارتفاع الأمواج

كفر الشيخ- محمد سليمان

يشهد مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، ارتفاع الأمواج بالبحر المتوسط، وجرى وضع رايات حمراء على شواطئ المصيف، ويناشد مجلس مدينة مصيف بلطيم المصطافين، بضرورة توخي الحيطة والحذر، والالتزام بتعليمات رجال الإنقاذ، بعدم التعمق في مياه البحر المتوسط، بناءً على بيانات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وقال هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، إنّه يناشد المصطافين ورواد مصيف بلطيم، اليوم الأحد، من النزول في مسافات عميقة بشواطئ مصيف بلطيم نظراً لارتفاع الأمواج وخوفاً عليهم من الغرق، موجهاً فرق الإنقاذ والمشرفين باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من حوادث الغرق نظراً لارتفاع الأمواج وزيادة سرعة الرياح، مناشداً المصطافين بتوخي الحيطة والحذر.

يذكر أن مجلس مدينة مصيف بلطيم، استعد لاستقبال أكثر من 3 ملايين زائر خلال الموسم الحالي 2024م، بـ6 شواطئ مجانية، وهي «الفنار، والنرجس، والزهراء، والسلام، والأمل، والفيروز»، وتطل شواطئ مدينة مصيف بلطيم على ساحل البحر المتوسط بطول 11 كيلومتراً، وهي أكثر مناطق مصر تطرفاً إلى الشمال بطول 40 كيلومتراً في عرض البحر المتوسط.