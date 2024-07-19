دقوا الشماسي.. مصيف بلطيم كامل العدد في الويك إند.. فيديو

كفر الشيخ- محمد سليمان

قدم اليوم السابع بثاً مباشراً بعنوان" دقوا الشماسي.. مصيف بلطيم كامل العدد في الويك إند"، فشهدت شواطئ مصيف بلطيم، إقبال كبير من المصيفين من كافة المحافظات المصرية، للإستماع بمياه البحر المتوسط، وبصفاء المياه، في ظل توفير كافة الخدمات بتوجيهات لواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ.

وظهر مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، والذي يطلق عليه مصيف العائلات، بشكل مختلف عن الأعوام السابقة، لما شهده من أعمال تطوير، وإنشاء 3 محطات صرف ومعالجة، لتنتهي مشاكل المصيف، بتوجيهات اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ.

والمصيف يتميز بهدوئه و بقربه من العديد من المحافظات بالوجه البحري والدلتا، لوقوعه على الطريق الدولي الساحلي، الذي يربط بين 6 محافظات" الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد، يقصده كل عام أكثر من 3 ملايين ونصف مواطنا من كافة المحافظات المصرية، وجميع شواطئ ال6 مفتوحه، فالمصطاف يستمتع بمياه البحر مجانا، وكل ما يتكلفه فقط 5 جنيهات للكرسي و20 جنيه للشمسية طوال اليوم، ومياه صافية ويشعر المصطافون بالأمن والأمان فيه.

ومدينة مصيف بلطيم تطل على ساحل البحر المتوسط بطول 11 كم، وهي أكثر مناطق مصر تطرفًا إلى الشمال، وتعتبر مصيفًا من الدرجة الأولى على ساحل البحر المتوسط فى مصر، والمدينة من المصايف المتميزة لما تتمتع به من طبيعة خلابة وهدوء، بالإضافة إلى الأسعار المعتدلة حيث تعرف بأنها مصيف العائلات.