إعلام حوثي: 4 غارات أمريكية بريطانية على منطقة رأس عيسى بالحديدة

كتب أحمد عبد الرحمن

كشف إعلام حوثي، عن 4 غارات أمريكية بريطانية على منطقة رأس عيسى بالحديدة، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل لها.

وكان عبد الملك الحوثي، قال إن هدف الهجوم الإسرائيلي على الحديدة استعراضي، متابعا: "إسرائيل تعمدت استهداف مواقع اقتصادية للإضرار بالشعب اليمني".

وأضاف خلال كلمته: "العدو الإسرائيلي يحاول الاستفراد بالشعب الفلسطيني والأمريكيون يوفرون له الحماية"، موضحا أنه تم إضافة أسلحة جديدة تم تطويرها في معركة دعم غزة حسب متطلبات المرحلة.

وتابع عبد الملك الحوثى: "إسرائيل أرادت من مشاهد النيران إظهار أنها حققت إنجازا كبيرا ووجهت ضربة موجعة لليمن"، مشيرا إلى أن كل عمليات الحوثيين في اليمن كانت مؤثرة حتى تم إعلان إفلاس ميناء أم الرشراش.