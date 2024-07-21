اليوم السابع
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عبد الملك الحوثى: هدف الهجوم الإسرائيلى على الحديدة استعراضى وكل عملياتنا مؤثرة

الأحد، 21 يوليو 2024 04:18 م
عبد الملك الحوثى: هدف الهجوم الإسرائيلى على الحديدة استعراضى وكل عملياتنا مؤثرة الحوثيون
كتب محمد عبد العظيم

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قال عبد الملك الحوثي، أن هدف الهجوم الإسرائيلي على الحديدة استعراضي، متابعا: "إسرائيل تعمدت استهداف مواقع اقتصادية للإضرار بالشعب اليمني". 

وأضاف خلال كلمة له عرضتها قناة "القاهرة الإخبارية": "العدو الإسرائيلي يحاول الاستفراد بالشعب الفلسطيني والأمريكيون يوفرون له الحماية"، موضحا أنه تم إضافة أسلحة جديدة تم تطويرها في معركة دعم غزة حسب متطلبات المرحلة

وتابع عبد الملك الحوثى: "إسرائيل أرادت من مشاهد النيران إظهار أنها حققت إنجازا كبيرا ووجهت ضربة موجعة لليمن"، مشيرا إلى أن كل عمليات الحوثيين في اليمن كانت مؤثرة حتى تم إعلان إفلاس ميناء أم الرشراش.

 







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