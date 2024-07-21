أيمن عاشور: أعددت الاستراتيجية الوطنية للتعليم لتنفيذها لا لوضعها على الرف

محمد صبحى

رحب الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى للتخطيط الاستراتيجى والتأهيل لسوق العمل، بعدد من الصحفيين المسئولين عن ملف التعليم العالى، قائلا أنتم شركاء فى التعليم العالى ، ونحتاج العمل على القضايا الهامة موجها الشكر على الفترة الماضية والقادمة خلال الفترة المقبلة .

وتابع الدكتور أيمن عاشور أن اليوم فاصل فى عدة مفاهيم فى الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى ، ولم يتم اعدادها لوضعها على الرف ولكن صممت للتنفيذ واليوم 7 مخرجات التى نأملها فى الاستراتيجية تم تحقيقها بداية من التكامل بين المؤسسات التعليمية والصناعة وكان من الهام تطبيقها والعمل عليها من خلال المجلس التنفيذى للاستراتيجية لضمان الشريك الصناعى مع الاكاديمي مع مؤسسة الدولة الشريكة.

وأضاف الدكتور أيمن عاشور خلال لقاء مع الصحفيين، أن التحالفات الإقليمية والمجلس التنفيذى الذى تم إطلاقة فى جامعة القاهرة لتحقيق مثلث التعليم الاكاديمى والصناعة والحكومة ، والمجلس التنفيذى يضم الجامعة الاقدم فى كل اقليم وشريك من الصناعة وكان لدينا حرص أن الجامعة تحضر شريك صناعى لتحقيق التكامل.

وتابع وزير التعليم العالى، أن عمل التحالفات يتم من خلال البرامج البينية لربط الخريجين بسوق العمل مشيرا إلى إعادة هيكلة المجلس الأعلى للجامعات لمناقشة التخصصات المطلوبة فى سوق العمل ، ونضع رؤية ببرامج لكل إقليم وكنا أمام تحدى لأن البرامج البينية تحتاج لخبرة دولية ونحتاج دعم من الجامعات الدولية والمراكز البحثية الدولية لاعداد البرامج البينية بشكل صحيح بين القطاعات المختلفة.