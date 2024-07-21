اليوم السابع
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الأحد، 21 يوليو 2024 03:30 م
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وزير التعليم العالى: 20 فرعا للجامعات الأجنبية بمصر وسيتم تعيين 400 عضو هيئة تدريس

الأحد، 21 يوليو 2024 03:11 م
وزير التعليم العالى: 20 فرعا للجامعات الأجنبية بمصر وسيتم تعيين 400 عضو هيئة تدريس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم
محمد صبحى

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قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى مصر تستضيف 20 فرعا للجامعات الأجنبية وهى أفرع الجامعات الأجنبية، فضلا عن الشراكات مع الجامعات الأهلية ، موضحا أن سيتم تعيين 400 عضو هيئة تدريس فى المشروعات الجديدة بالتعليم العالى والجامعات الجديدة.

 

وأضاف الدكتور أيمن عاشور خلال كلمه له بلقاء مع صحفيين ملف التعليم العالى، وقعنا اتفاقيات مع جامعات فرنسية وقريبا توقيع مع جامعات ألمانيا ونعمل على مشاركة الجامعات العالمية لتحقيق استراتيجية التعليم العالى لتكون مصر جاذبة للطلاب الوافدين.

 

وتابع وزير التعليم العالى، أن الجزء الثالث فى الاستراتيجية تعتمد على الابتكار، بجانب النشر الدولى والبحث العلمى دون تصنيع " أبره" لأننا نهدف توطين الصناعة والتصدير للخارج والخروج من مظلة أن يكون البحث العلمى للترقيات .

 

واستطرد الدكتور أيمن عاشور أن وجود نائب للوزير نائب بشئون الابتكار وسيتم تعميمه على الجامعات الأهلية بالاضافة الى تعيين نائب التعاون الدولى والتوظيف والابتكار وريادة الاعمال.

 







التعليم العالى

ايمن عاشور

البحث العلمى

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