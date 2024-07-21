وزير التعليم العالى: 72% من طلاب الجامعات مقيدون بالقطاع النظرى

محمد صبحى

قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى، ردا على سؤال حول تقليل أعداد الطلاب بالكليات النظرية، إن الحديث عن القطاع النظرى وعلاقته بسوق العمل كان نتيجة دراسات تمت منذ فترة وعندما تحدث الرئيس عن كليات القطاع النظرى وأهمية كليات التكنولوجيا كان 72% من عدد الطلاب بالكليات النظرية بالجامعات الحكومية وهذا العدد يجد صعوبة فى فرصة العمل ، مشيرا إلى أن أحد التصنيفات الحديثة تعتمد على نسبة التوظيف من خريجى الجامعات ودمجهم بسوق العمل خلال 6 شهور من التخرج وأصبح التصنيفات بناء على الخريجين واحتياجات سوق العمل أساسى.

وأضاف الدكتور أيمن عاشور ، نعمل على أكثر من محور فى ملف الكليات النظرية بداية من العمل على اكساب الطلاب المقيدين حالياً مهارات لهم و تقديم دورات ودعم لهم بما يمكنهم من الحصول على فرصة عمل بحيث يمتلك مهارات يستطيع أن ينافس فى سوق العمل ولدينا أكثر من 30 مركز توظيف بالجامعات لاكسابهم مهارات سوق العمل.

وتابع وزير التعليم العالى، أن عدد الطلاب الملتحقين بشعبة أدبى ثانوية عامة هذا العام أقل من كل الاعوام السابقة ، اضافة إلى أن كل البرامج بالجامعات الخاصة والتكنولوجية تحقق المزج بين العلوم، ونعمل على اثقال الموهبة لدى الطالب المقيد بكلية عملية .

وأشار وزير التعليم العالى إلى أن القبول فى الجامعات التكنولوجية والأهلية والخاصة مباشر وفق ضوابط محددة تضعها وزارة التعليم العالى.