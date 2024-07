أضف هذه العادات لروتينك اليومى.. هتجدد شبابك وتحسن صحتك

كتبت مروة هريدى

لقد أثبت العلم أن تبني ممارسات معينة في نمط الحياة يمكن أن يساعد في الحفاظ على المظهر الشبابي وتعزيز الصحة العامة، من اليوجا إلى خيارات الطعام، إليك 7 روتينات يومية يمكنها أن تعيد عقارب الساعة إلى الوراء وتجعلنا نبدو ونشعر بأننا أصغر سنًا، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف إنديا".

ابدأ يومك بنظرة إيجابية

إن تنمية الشعور بالسعادة والطاقة الإيجابية في بداية اليوم، لا تفيد صحتنا العقلية فحسب، بل إنها قد تجعلنا نبدو أصغر سنًا أيضًا، فقد وجدت دراسة من جامعة كاليفورنيا أن الأشخاص الأكثر سعادة لديهم مستويات أقل من هرمونات التوتر، والتي يمكن أن تبطئ عملية الشيخوخة، لذلك ابدأ يومك بأنشطة تعزز الحالة المزاجية، مثل الاستماع إلى الموسيقى، أو الانخراط في الهوايات، فالعقل السعيد يعكس وجهًا متألقًا وشبابيًا.

حافظ على وضعية الجسم الجيدة

لا أحد يهتم بوضعية الجسم الجيدة، ولكنها تلعب دورًا مهمًا في مظهر الشخص الشاب، فالوقوف بشكل مستقيم والحفاظ على العمود الفقري مستقيمًا لا يجعلنا نبدو أصغر سنًا فحسب، بل يقلل أيضًا من ظهور المشكلات المرتبطة بالشيخوخة مثل آلام الظهر وترهل الجلد، ووفقًا لدراسة أجرتها كلية الصحة العامة بجامعة هارفارد، فإن الوضعية الجيدة يمكن أن تعزز ثقتنا في أنفسنا وتمنحنا مظهرًا نشيطًا، لذلك حاول إضافة تمارين مثل البيلاتس أو البلانك لتقوية الجذع وتحسين الوضعية.

وضعيات اليوجا

تعتبر اليوجا وسيلة قوية للحفاظ على الشباب، ويمكن أن تؤدي ممارسة اليوجا بانتظام إلى تحسين المرونة والتوازن والقوة، وكل ذلك يساهم في المظهر الشبابي، وتظهر الأبحاث المنشورة في مجلة "العلاجات البديلة في الصحة والطب" أن اليوجا يمكن أن تساعد في تقليل علامات الشيخوخة عن طريق تقليل الالتهاب والإجهاد التأكسدي، ويمكن أن تكون الوضعيات مثل الكلب المتجه لأسفل، والكوبرا، ووضعية الطفل مفيدة بشكل خاص لتقوية العضلات.

أضف بذور الكتان إلى نظامك الغذائي

بذور الكتان هي غذاء خارق يمكن أن يساعد في الحفاظ على شباب بشرتنا، فهي غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، والتي ثبت أنها تقلل من شيخوخة الجلد وتحسن ترطيبه، ووجدت دراسة نشرت في "المجلة البريطانية للتغذية" أن تناول بذور الكتان يمكن أن يساعد في تقليل حساسية الجلد وتحسين ملمسه بشكل عام.

احط نفسك بأشخاص إيجابيين

تؤثر بيئتنا الاجتماعية بشكل كبير على شعورنا ومظهرنا، وإن إحاطة أنفسنا بأشخاص إيجابيين وداعمين يمكن أن يعزز صحتنا العقلية ويجعلنا نبدو أصغر سنًا، ووفقًا لدراسة من Proceedings of the National Academy of Sciences، فإن وجود علاقات اجتماعية قوية يمكن أن يؤدي إلى عمر أطول ومظهر أكثر شبابًا، لذلك اقضِ وقتًا مع الأصدقاء والعائلة الذين يرفعون من معنوياتك ويجلبون البهجة إلى الحياة.

مارس التأمل

التأمل ممارسة يمكن أن تساعدنا في الحصول على توهج شبابي من الداخل إلى الخارج، فهو يقلل من التوتر، ويعزز الرفاهية العاطفية، ويمكنه حتى إبطاء شيخوخة الخلايا، ووجدت دراسة من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس أن التأمل المنتظم يمكن أن يقلل من معدل شيخوخة الخلايا، لذلك خذ بضع دقائق كل يوم للتأمل، مع التركيز على التنفس وتصفية الذهن، وبمرور الوقت، ستلاحظ ليس فقط عقلًا أكثر هدوءًا، ولكن أيضًا بشرة أكثر حيوية.

حاول الحفاظ على نظام غذائي صحي

إن تناول نظام غذائي صحى ومتوازن غني بمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن يمكن أن يساعد في مكافحة علامات الشيخوخة والحفاظ على نضارة البشرة وشبابها، ووفقًا لدراسة نُشرت في مجلة "الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية"، فإن اتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات والبروتينات الخالية من الدهون يمكن أن يحسن مرونة الجلد ويقلل من التجاعيد، لذلك أضف الفواكه والخضروات الملونة والمكسرات والحبوب الكاملة إلى وجبات الطعام لتغذية الجسم والحفاظ على نضارته.