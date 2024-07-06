احذر .. لو ابنك بيعانى من آلام الظهر غير المبررة ممكن يكون "انزلاق "

كتب - حسام الشقويرى

آلام الظهر عند الأطفال ليست غير شائعة. فقد يشكون بعد يوم طويل من اللعب أو رفع شيء ثقيل. ومع ذلك، فإن آلام الظهر المستمرة أو غير المبررة يمكن أن تكون مدعاة للقلق. أحد الأسباب المحتملة التي قد لا تكون على علم بها هو الانزلاق الفقاري. وفقا لما نشره موقع onlymyhealth.

وهو حالة تنزلق فيها فقرة في العمود الفقري إلى الأمام من مكانها بالنسبة للفقرة التي تقع أسفلها. وقد يحدث هذا بسبب كسر إجهادي في جزء من الفقرة يسمى الجزء بين المفصلي. وغالبًا ما يسبق هذا الكسر الإجهادي، المعروف باسم الانزلاق الفقاري خاصة عند الأطفال والمراهقين".

أعراض الانزلاق الفقاري



آلام أسفل الظهر، وخاصة في منطقة أسفل الظهر

الألم الذي يزداد سوءًا مع النشاط، مثل الجري أو القفز

الألم الذي يتحسن مع الراحة

ضيق أو تصلب في أوتار الركبة

تغيير في الوضعية، مثل زيادة الانحناء في أسفل الظهر

تشخيص الانزلاق الفقاري



إذا كنت تشك في أن طفلك قد يكون مصابًا بالانزلاق الفقاري، فمن الضروري استشارة الطبيب. من المرجح أن يقوم الطبيب بإجراء فحص جسدي لتقييم نطاق حركة الطفل ووضعيته وأي مناطق تشعر فيها بالإيلام. ويمكن لاختبارات التصوير، مثل الأشعة السينية أو التصوير بالرنين المغناطيسي، تأكيد التشخيص وتحديد مدى خطورة الانزلاق".

خيارات العلاج لانزلاق الفقار



معظم حالات الانزلاق الفقاري عند الأطفال يمكن علاجها بشكل متحفظ دون جراحة. و تشمل خيارات العلاج للانزلاق الفقاري ما يلي:

الراحة: إن الحد من الأنشطة الشاقة التي تؤدي إلى تفاقم الألم يمكن أن يساعد على الشفاء.

العلاج الطبيعي: تقوية عضلات الجذع وتحسين المرونة في الظهر وأوتار الركبة يمكن أن يساعد في تثبيت العمود الفقري ومنع المزيد من الانزلاق.

الدعامة: إن ارتداء دعامة الظهر لفترة محددة يمكن أن يوفر الدعم ويقلل الألم.

الأدوية: يمكن لمسكنات الألم المتاحة دون وصفة طبية أن تساعد في إدارة الانزعاج.

في حالات نادرة، حيث يكون الانزلاق شديدًا أو يسبب مشاكل عصبية، قد تكون الجراحة ضرورية لإعادة تنظيم الفقرات ومنع المزيد من المضاعفات.