وزارة الكهرباء: انتهاء جدول تخفيف الأحمال اليوم وحتى نهاية الصيف

كتبت رحمة رمضان

تنتهى وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة اليوم، السبت، من تنفيذ جدول تخفيف الأحمال فى الساعة 7 مساءً، بعد توفير الكميات اللازمة من الوقود لتلبية احتياجات المواطنين بناء على توجيهات مجلس الوزراء.

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه سيتم الانتهاء من تخفيف الأحمال بدأ من صباح غداً الأحد، كاشفاً إن اليوم هو آخر يوم فى تنفيذ جدول تخفيف الأحمال الذى يبدأ من الساعة 3 عصرا حتى الساعة 7 مساءً، موضحا أن وزارة البترول تمكنت من توفير الكميات اللازمة من الوقود لتشغيل جميع محطات الكهرباء.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن مجلس الوزراء أعلن انتهاء أزمة تخفيف أحمال الكهربا، معلنا إيقاف خطة تخفيف الأحمال خلال فترة الصيف بداية من غدا الأحد .



