وزير الكهرباء يعيّن محمد دعبيس مساعدا لشئون شركات التوزيع

كتبت رحمة رمضان

أصدر الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة قرارا بتعيين الدكتور محمد دعيبس مساعد وزير قطاع الأعمال للمتابعة، مساعد وزير الكهرباء لشئون شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية.

ويأتى قرار وزير الكهرباء الدكتور محمود عصمت بتعيين الدكتور محمد دعبيس مساعدا لشئون شركات توزيع الكهرباء له جنبا إلى جنب مع العضو المتفرغ لشئون شركات توزيع الكهرباء بالشركة القابضة للكهرباء، فى إطار خطته لتطوير ورفع كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية.

وكان الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أكد أن قطاع الكهرباء له أهمية خاصة من حيث ارتباطه بالحياة اليومية للمواطنين وفى الاقتصاد القومى، وجذب الاستثمارات وخطط التوسع الصناعي والاستصلاح الزراعي، "والكهرباء" تمتلك قدرات توليديّة كبيرة قادرة على الوفاء بكافة الاحتياجات والمتطلبات، وكذلك بنية عملاقة فى قطاعاتها المختلفة إنتاجا ونقلا وتوزيعا سيتم العمل على تعظيم العوائد من تلك القدرات والطاقات بما ينعكس على استقرار التغذية الكهربائية وجودتها.