اليوم السابع
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الكهرباء: السبت آخر يوم فى تنفيذ جدول تخفيف الأحمال بجميع أنحاء الجمهورية

الأربعاء، 17 يوليو 2024 06:10 م
الكهرباء: السبت آخر يوم فى تنفيذ جدول تخفيف الأحمال بجميع أنحاء الجمهورية كهرباء
كتبت رحمة رمضان

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كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أنه تم اصدار تعليمات لمركز التحكم القومى بناء على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى بوقف تخفيف الاحمال من خلال فصل التيار الكهربائي عن المواطنين لمدة ساعتين بدأ من صباح الأحد المقبل.

و أوضح المصدر فى تصريحات خاصة ل "اليوم السابع" ، إن السبت المقبل هو آخر يوم فى تنفيذ جدول تخفيف الاحمال الذى يبدأ من الساعة 3 عصرا حتى الساعة 7 مساءا ، موضحا أن وزارة البترول تمكنت من توفير الكميات اللازمة من الوقود لتشغيل جميع محطات الكهرباء.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن مجلس الوزراء أعلن انتهاء أزمة تخفيف أحمال الكهربا، معلنا إيقاف خطة تخفيف الأحمال خلال فترة الصيف بداية من الأحد المقبل.


 







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