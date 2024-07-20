هذا النوع من الخضروات يعزز دماغ الطفل ومناعته.. اعرفيه

كتبت مروة محمود الياس

قد لا يكون هذا النوع من الخضار هو المفضل لديهم ولكنه مفيد لصحتهم للغاية، لذا على كل أم أن تبتكر وتتعمد إدخال هذا النوع من الخضروات في طعام طفلها بحيل وطرق ذكية وتقديمه بشكل شهي وصحي للاستفاده القصوى من فوائد التي لا حدود لها للطفل وصحته ومناعته ودماغه.

ووفقًا لتقرير نشر في موقع ماديسن هيلز الطبي المعني بالصحة العامة والأمراض، فان القرنبيط أحد أهم أنواع الخضروات الضرورية في أي نظام غذائي خاص بالطفل يجب أن يدخل وبكميات في كل ما يتناوله الطفل، هذا النوع من الخضار يحتوي على كميات هائلة من الفيتامينات والمعادن والعناصر التي تعزز صحة جسم الطفل وخاصه صحة الدماغ.

وأشار التقرير إلى أن القرنبيط يحتوي على معادن وألياف تعزز من الهضم الجيد للطفل وتعمل على تعزيز الإخراج لديهم.

يساعد القرنبيط على تعزيز وظائف الكبد بشكل عام لدى الأطفال الصغار.

يزيل القرنبيط من سموم الجسم ويحد من تكونها خاصة في جسم الأطفال.

يحتوي على مادة هامة تساعد على تعزيز صحة دماغ الطفل ونموها وهي ماده الكولين.

وأوضح الدكتور إسلام محمد إخصائي طب الأطفال قصر العينى أن القرنبيط من الخضروات المهمة التي يجب إدخالها في أنظمة الطفل الغذائية يمكن سلقه أو طهي على البخار وإضافته إلى السلطات أو إلى الطعام والحشوات بشكل صحي للطفل يجعله يستفيد من العناصر والفيتامينات به، فهو يحتوي على كم هائل من فيتامين ج المعزز لمناعة الطفل هو دفاعاته ضد المرض فضلاً عن مضادات الأكسدة التي تجعل الطفل نشيطا قويا تعزز من نمو وصلابته وتقلل من حدة أوجاع جسمه أو ضعفه العام

وشدد على أهمية إدخال الخضروات بكل أنواعها خاصة الأنواع مثل القرنبيط والبروكلي والكرنب هذه الأنواع من الخضروات تعزز من هضم الطفل وتحسن من نمو وقوته بشكل عام كما أنها ترطب جسمه وتمده بالمغذيات التي يحتاجها.