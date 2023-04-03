لمرضى الاضطرابات الهضمية.. اعرف الفوائد الصحية للقرنبيط

كتبت ميرفت رشاد

يُعرف القرنبيط، باعتباره عضوًا في عائلة الخضراوات الصليبية، باحتوائه على مجموعة فريدة من المغذيات النباتية المحتوية على الكبريت والتي تسمى Glucosinolates وتشجع هذه العناصر الغذائية على إزالة السموم من الكبد وإنتاج مضادات الأكسدة في الجسم، فالقرنبيط من الخضراوات الخالية من الجلوتين، من الأطعمة التي تناسب الأشخاص المصابين بمرض الاضطرابات الهضمية، هذا الخضار متعدد الاستخدامات للغاية حيث يمكن تناوله نيئًا أو محمصًا أو مطبوخًا أو مشويًا، وإليك الفوائد الصحية لتناوله وفقا لما نشره موقع "healthshots".

فوائد القرنبيط التي يجب أن تعرفها

1. غنى بالعناصر الغذائية

يعتبر القرنبيط من نجوم التغذية لأنه غني بالعناصر الغذائية، يحتوي على نسبة عالية من الألياف والفيتامينات مثل B و C. كما أنه يحتوي على تركيز غني من الكاروتينات (مضادات الأكسدة) والجلوكوزينولات، على الرغم من أن هذين المركبين معروفان بقدرتهما على إظهار خصائص مضادة للسرطان .

2. القرنبيط كغذاء خارق للوجبات الغذائية

يُعرف القرنبيط مرة أخرى بأنه من الأطعمة الغذائية الفائقة التي تحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات ، مثل المعادن والجزيئات المغذية الأخرى ، يعتبر القرنبيط البديل المثالي للعديد من الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات مثل الأرز والبيتزا.

3. خالي من الجلوتين بشكل طبيعي

القرنبيط خالي من الجلوتين بشكل طبيعي ، من العوامل الأخرى التي تجعل القرنبيط نجماً في التغذية أنه غني بالألياف ومصدر جيد للكولين ومصدر جيد للسلفورافان المعروف بمساعدته في إنقاص الوزن، يمنحك تناول القرنبيط شعورًا بالامتلاء لفترة طويلة ، وبالتالي يمكن أن يكون إضافة رائعة لخطة نظامك الغذائي لفقدان الوزن.

4. غذاء مثالى أثناء الحمل

غني بالفيتامينات مثل C وK ، كما أنه مصدر مثالي لحمض الفوليك الذي يدعم نمو الخلايا في الجسم وهو ضروري أثناء الحمل، كما أنه خالي من الدهون والكوليسترول، كما أنه يحتوي على نسبة منخفضة من الصوديوم، يحتوي كوب القرنبيط على 25 سعرة حرارية و 5 جرامات من الكربوهيدرات و 2 جرام فقط من الألياف الغذائية.