أطعمة غنية بمعدن البوتاسيوم.. أبرزها القرنبيط والسبانخ

كتبت رانيا عامر

كشف خبراء الصحة العامة بالولايات المتحدة، أن معدن البوتاسيوم يساعد في ضبط ضغط الدم ، يقوم بذلك بطريقتين مختلفتين:أولاً ، بمساعدة كليتيك ، يساعد البوتاسيوم في إزالة الصوديوم الزائد من الجسم عن طريق البول، لأن الكثير من الصوديوم يمكن أن يسبب ارتفاع ضغط الدم .

ثانيًا ، يساعد البوتاسيوم جدران الأوعية الدموية على الاسترخاء أو الإرخاء. عندما تكون شديدة التوتر أو الصلابة ، يمكن أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع ضغط الدم ، والذي يمكن أن يسبب مشاكل في القلب . الحصول على كمية كافية من البوتاسيوم مفيد لقلبك .وذلك وفقا لما نشره موقع ويب ميد WebMD.

أنت أيضًا بحاجة إلى كمية كافية من البوتاسيوم لصحة عضلاتك - حتى تتمكن عضلاتك من الانثناء أو الانقباض كما ينبغي. وتحتاج أعصابك إلى البوتاسيوم حتى تعمل بشكل جيد.

البوتاسيوم معدن موجود في بعض الأطعمة. يساعد وجود الكمية المناسبة من البوتاسيوم في نظامك الغذائي في الحفاظ على صحتك ، لذلك من الضروري تناول الكثير من الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم.

العديد من الفواكه الغنية بالبوتاسيوم

الموز

البرتقال

الشمام

المشمش

الخوخ

الزبيب

التمر

الخضروات التي تحتوي علي البوتاسيوم:

سبانخ

القرنبيط

بطاطا

البطاطا الحلوة

خيار

كوسة

القرع

الخضر الورقية

وعصائر الفاكهة

عصير البرتقال

عصير طماطم

عصير البرقوق

عصير المشمش

عصير جريب فروت

تحتوي بعض منتجات الألبان ، مثل الحليب والزبادي ، على نسبة عالية من البوتاسيوم.

تحتوي بعض الأسماك على البوتاسيوم:

تونة

سمكة الهلبوت

سمك القد

سمك السلمون

روكفيش

تشمل البقوليات أو البقوليات الغنية بالبوتاسيوم ما يلي:

الفاصوليا

الفاصوليا بينتو

حبوب الكلى

فول الصويا

عدس

تشمل الأطعمة الأخرى الغنية بالبوتاسيوم ما يلي:

دبس السكر

المكسرات

لحوم

دواجن

أرز

خبز القمح

المكرونة

ومن جانبهم نصح الاطباء مرضي الكلي ،باستشارة طبيبهم بشأن النسب المحددة لهم في حصولهم علي اخذ عنصر البوتاسيوم في الوجبات ،لان احتياجاتهم من البوتاسيوم تختلف عن الشخص العادي حيث ان الكلي لديهم لا تعمل بشكل منتظم .