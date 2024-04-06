احمِ نفسك من الأمراض.. تناول البصل والثوم القرنبيط

كتبت مروة هريدى

عندما يتعلق الأمر بتعزيز المناعة، يلجأ الكثير من الناس إلى تناول الفواكه والخضراوات الملونة لمحتواها العالي من مضادات الأكسدة، ومع ذلك، هناك أيضًا العديد من الأطعمة التي يمكن أن توفر العناصر الغذائية القيمة وتدعم الصحة العامة، وحسبما أفاد تقرير موقع "تايمز أوف انديا" فإن هناك 7 أطعمة تعزز مناعتك وتحميك من الأمراض.

الثوم

يتميز الثوم بخصائصه المعززة للمناعة، فهو غني بالمركبات التي تحتوي على الكبريت مثل الأليسين، وله خصائص مضادة للميكروبات ومضادة للبكتيريا تعزز المناعة وتحميك من الأمراض.

البصل

يحتوي البصل على نسبة عالية من الكيرسيتين، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية التي لها خصائص مضادة للالتهابات وللفيروسات.

القرنبيط

يحتوي على نسبة عالية من فيتامين C، وهو أحد مضادات الأكسدة التي تساعد على دعم جهاز المناعة عن طريق تحفيز إنتاج خلايا الدم البيضاء.

الفطر (عيش الغراب)

يحتوي الفطر على البيتا جلوكان، وهي مركبات ثبت أنها تعزز وظيفة المناعة عن طريق تنشيط خلايا الدم البيضاء.

الزبادي اليوناني

غني بالبروبيوتيك ويمكن أن يساعد في دعم وظيفة المناعة من خلال تعزيز التوازن الصحي لبكتيريا الأمعاء، حيث تساعد البروبيوتيك على تقوية حاجز الأمعاء مما يمنع مسببات الأمراض الضارة من دخول الجسم.

جوز الهند

جوز الهند هو فاكهة استوائية غنية بالمواد المغذية التي تعزز المناعة مثل حمض اللوريك، الذي له خصائص مضادة للميكروبات والفيروسات، ويحتوي جوز الهند أيضًا على الدهون الثلاثية متوسطة السلسلة (MCTs) والتى ثبت أنها تدعم وظيفة المناعة.

الفجل الأبيض

غنى بالمغذيات التى تعزز المناعة، ويساعد الفجل الأبيض الغني بفيتامين C، أحد مضادات الأكسدة الأساسية، على تقوية جهاز المناعة من خلال دعم إنتاج خلايا الدم البيضاء ومحاربة مسببات الأمراض الضارة.

