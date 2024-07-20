اليوم السابع
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نقابة المعلمين تُشارك اليوم باجتماع صندوق رعاية المُدرسين برئاسة وزير التعليم

السبت، 20 يوليو 2024 07:00 ص
نقابة المعلمين تُشارك اليوم باجتماع صندوق رعاية المُدرسين برئاسة وزير التعليم خلف الزناتى نقيب المعلمين
كتبت آية دعبس

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قال خلف الزناتى، نقيب المعلمين، إن الدكتور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد دعا مجلس إدارة صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف، لاجتماع، اليوم السبت، وذلك لبحث آليات تفعيل عمل الصندوق.

وأوضح الزناتى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع،: أن الصندوق نشأ بقرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويهدف الصندوق إلى تحسين الأوضاع المالية للمعلمين ومعاونيهم، وتحفيزهم لمواصلة جهودهم المخلصة في إرساء دعائم منظومة تعليمية متطورة، وفقا لأحدث التكنولوجيا والخبرات الدولية، ويتبع رئيس الوزراء وممثلة فى مجلس إدارته نقابة المعلمين.

وكان قد التقى خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، الدكتور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في زيارة رسمية هنأ خلالها وزير التعليم على ثقة القيادة السياسية في تعيينه بهذا المنصب،و تناول اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين النقابة والوزارة، ومناقشة عدد من القضايا المهمة، وعلى رأسها ضرورة تفعيل صندوق الرعاية المالية والاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية.

 







نقابة المعلمين

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خلف الزناتى

وزير التعليم



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